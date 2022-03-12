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    00:11, 12 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев прошли ревакцинацию от КВИ – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о данных по вакцинации и ревакцинации от COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    «Охват вакцинацией первым компонентом от подлежащего взрослого населения составил 82,7%, от общего населения – 54,2%; вторым компонентом – 79,5% и 51,1% общего населения.

    Ревакцинацию получили 2 млн 906 тысяч человек, или 51,9% от подлежащего населения», - говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отменено обязательное ношение масок и Ashyq.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
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