Сколько казахстанцев прошли ревакцинацию от КВИ – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о данных по вакцинации и ревакцинации от COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

«Охват вакцинацией первым компонентом от подлежащего взрослого населения составил 82,7%, от общего населения – 54,2%; вторым компонентом – 79,5% и 51,1% общего населения.

Ревакцинацию получили 2 млн 906 тысяч человек, или 51,9% от подлежащего населения», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменено обязательное ношение масок и Ashyq.



