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Сколько казахстанцев привиты вакциной «Pfizer»
14 Декабря 2021 08:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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«На 13 декабря вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: подростки – 150 669, беременные – 11 161, кормящие женщины –27 076. Второй дозой: подростки – 14 342, беременные женщины – 1 461, кормящие женщины – 3 583», - говорится в сообщении МВК.
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