Сколько казахстанцев привиты вакциной «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

«На 13 декабря вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: подростки – 150 669, беременные – 11 161, кормящие женщины –27 076. Второй дозой: подростки – 14 342, беременные женщины – 1 461, кормящие женщины – 3 583», - говорится в сообщении МВК.