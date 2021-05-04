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    09:49, 04 Май 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев привилось от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев привилось от КВИ, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день для вакцинации в РК доступны 3 вакцины: «Спутник V», QazVaq, Hayat-Vaх. Привито около 1,5 миллиона граждан, или 15% от подлежащего вакцинации населения.

    Следует отметить, что темпы вакцинации зависят от осознанного подхода каждого гражданина, правильного выбора в пользу здоровья родных и близких», - сказал Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что согласно эпидемиологической ситуации в «красной» зоне высокого риска находятся 9 регионов Казахстана.

    Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, согласно мировому рейтингу, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 107 месте, по показателю летальности - на 108 месте.

    «В зоне высокого риска находятся 9 регионов - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в «красную» зону перешли Павлодарская и Жамбылская области. В зоне среднего эпидриска на сегодня находятся пять регионов - Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области. В «зеленой» зоне три региона - Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области», - сообщил Алексей Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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