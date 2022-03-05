Сколько казахстанцев привились вакциной «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 4 марта, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 867 666 человек, II-м компонентом - 644 442 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 718 468, б еременные женщины – 32 938, к ормящие женщины – 113 287. II-й дозой п одростки – 538 918, б еременные женщины – 24 256, к ормящие женщины – 81 203.







