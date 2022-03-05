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    08:30, 05 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев привились вакциной «Pfizer»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 4 марта, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 867 666 человек, II-м компонентом - 644 442 человек.

    Из них: I-й дозой п одростки – 718 468, б еременные женщины – 32 938, к ормящие женщины – 113 287. II-й дозой п одростки – 538 918, б еременные женщины – 24 256, к ормящие женщины – 81 203.




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