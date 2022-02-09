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Сколько казахстанцев привились от коронавируса

9 Февраля 2022 09:12
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Сколько казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о вакцинации населения республики против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

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На 9 февраля в Казахстане провакцинировано п ервым компонентом 9 261 131 человек, второй компонент вакцин получили 8 832 725 человек.

Опубликованы также данные в разрезе регионов.
Ранее сообщалось, сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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