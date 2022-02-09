Сколько казахстанцев привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о вакцинации населения республики против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

На 9 февраля в Казахстане провакцинировано п ервым компонентом 9 261 131 человек, второй компонент вакцин получили 8 832 725 человек.

Опубликованы также данные в разрезе регионов.