Сколько казахстанцев привились от гриппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Казахстане привились от гриппа, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек или 99,3% от подлежащего населения. Охват населения от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются», - заявил в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что в Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин.

По данным Минздрава, Казахстан и остальные 10 регионов находятся в «зеленой» зоне по эпидситуации.