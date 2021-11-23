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    09:34, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев привились от гриппа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Казахстане привились от гриппа, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек или 99,3% от подлежащего населения. Охват населения от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются», - заявил в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что в Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин.

    По данным Минздрава, Казахстан и остальные 10 регионов находятся в «зеленой» зоне по эпидситуации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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