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Сколько казахстанцев привились от COVID-19

4 Февраля 2022 08:26
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Сколько казахстанцев привились от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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По данным на 4 февраля 2022 года, в Казахстане I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 221 794 человек, II компонентом провакцинировано 8 793 354 человек.

Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.





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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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