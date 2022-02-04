Сколько казахстанцев привились от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 4 февраля 2022 года, в Казахстане I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 221 794 человек, II компонентом провакцинировано 8 793 354 человек.

Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.







