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Сколько казахстанцев привились от COVID-19
4 Февраля 2022 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 4 февраля 2022 года, в Казахстане I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 221 794 человек, II компонентом провакцинировано 8 793 354 человек.
Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.
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