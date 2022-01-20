Новости
Сколько казахстанцев привились от COVID-19: данные по регионам
20 Января 2022 09:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по теме124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК 49 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
По данным Минздрава на 20 января, первым компонентом в Казахстане провакцинировано 9 093 484 человека, прививку вторым компонентом получили 8 655 408 человек.
Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Врачи Алматы удалили гигантского паразита из печени женщины
- Двенадцать человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- 124 новых случая коронавирусной пневмонии выявлено в РК
- 49 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
- В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана
- 212 319 подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047