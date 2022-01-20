Сколько казахстанцев привились от COVID-19: данные по регионам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава на 20 января, первым компонентом в Казахстане провакцинировано 9 093 484 человека, прививку вторым компонентом получили 8 655 408 человек.

Опубликованы также сведения о вакцинации в разрезе регионов.



