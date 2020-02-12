Сколько казахстанцев принимает участие в волонтерском движении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев на сегодня принимает участие в волонтерском движении, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас 200 волонтерских организаций, 50 тысяч активных граждан участвует. К примеру, в акции «Таза Казахстан» приняли участие 300 тысяч человек. Казахстан в этом году станет участником всемирной (волонтерской) акции. У нас есть хорошие примеры – это Арысь, когда волонтеры, в том числе сотни молодых ребят участвовали в восстановлении города», - сказал Даурен Абаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz с участием Президента.

Министр добавил, что огромный вклад в волонтерское дело внесла выставка ЭКСПО, проведенная в 2017 году.

«И как я отметил, акция «Таза Казахстан» - 300 тысяч человек приняли участие, в этом году мы продолжим акцию, и, я думаю, до миллиона человек может принять участие. Но несмотря на это, у нас есть определенный фрагментарный характер волонтерства на текущий момент. Всего 6% казахстанцев является активными волонтерами. Но у нас есть еще и другая цифра - 48% казахстанцев готовы принять участие», - подчеркнул Даурен Абаев.