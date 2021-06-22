Сколько казахстанцев пострадали от электронной торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о работе совершенствованию защиты прав потребителей в электронной коммерции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия показала на необходимость совершенствования защиты прав в электронной коммерции. Только в 2020 году в Министерство обратилось 689 человек с жалобами на действия интернет-магазинов и недобросовестное оказание онлайн-услуг. В результате принятых мер потребителям возвращено 13,2 млн тенге», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, за пять месяцев 2021 года уже обратилось 556 казахстанцев, которым вернули порядка 7 млн тенге.

«В этой связи, проектом концепции предусмотрен отдельный раздел, посвященный усилению защиты прав потребителей электронной торговли. Будут четко определены права и обязанности участников электронной торговли», - отметил министр.

Он предложил всем желающим принять участие

в обсуждении данного проекта концепции, которая опубликована на сайте Министерства.

«Ожидаем, что проводимая комплексная работа в этом направлении обеспечит более активное вовлечение гражданского общества в процесс защиты прав потребителей. Будет стимулировать предпринимателей к повышению качества товаров и уровня культуры ведения бизнеса. И позволит повысить к 2025 году удовлетворенность потребителей защитой их прав до 80%», - заключил глава ведомства.



