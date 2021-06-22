РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:04, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев пострадали от электронной торговли

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о работе совершенствованию защиты прав потребителей в электронной коммерции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия показала на необходимость совершенствования защиты прав в электронной коммерции. Только в 2020 году в Министерство обратилось 689 человек с жалобами на действия интернет-магазинов и недобросовестное оказание онлайн-услуг. В результате принятых мер потребителям возвращено 13,2 млн тенге», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    По его словам, за пять месяцев 2021 года уже обратилось 556 казахстанцев, которым вернули порядка 7 млн тенге.

    «В этой связи, проектом концепции предусмотрен отдельный раздел, посвященный усилению защиты прав потребителей электронной торговли. Будут четко определены права и обязанности участников электронной торговли», - отметил министр.

    Он предложил всем желающим принять участие

    в обсуждении данного проекта концепции, которая опубликована на сайте Министерства.

    «Ожидаем, что проводимая комплексная работа в этом направлении обеспечит более активное вовлечение гражданского общества в процесс защиты прав потребителей. Будет стимулировать предпринимателей к повышению качества товаров и уровня культуры ведения бизнеса. И позволит повысить к 2025 году удовлетворенность потребителей защитой их прав до 80%», - заключил глава ведомства.



    Теги:
    Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!