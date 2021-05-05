Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил об ускорении темпов вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, вакцинация в Казахстане стартовала с февраля текущего года. На сегодняшний день казахстанцам обеспечен доступ к вакцинации 2,3 млн доз. Мы ускоряем темпы по вакцинации, начиная с 11 тысяч человек в сутки с 1 апреля до 135 тысяч в сутки к настоящему моменту. Практически в 12 раз повысился темп вакцинации. В настоящий момент мы имеем и предоставляем выбор нашим гражданам 3 вакцины – это «Спутник V», «QazVac» и «Hayat Vaх», которые доступны населению во всех регионах Казахстана», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, на 15:00 сегодняшнего дня 1507389 получили первый компонент и 422279 граждан получили второй компонент.

«Вы знаете, что была большая кропотливая работа по обеспечению температурным режимом всех медицинских пунктов страны, была проведена большая работа по закупу холодильного оборудования, полностью отработаны логистическая и холодовая цепи», - отметил министр.

«И что очень важно, были созданы обученные мобильные прививочные бригады, сейчас 11 тысяч сотрудников обеспечивают процесс вакцинации. По стране создано 1,4 тысяч таких пунктов, из них 400 передвижных, которые выезжают в коллективы, доступность на уровне торговых домов, крупных торговых центров», - заключил глава Минздрава.