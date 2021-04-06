Сколько казахстанцев получили вакцину против коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек уже провакцинировано против коронавируса в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля текущего года продолжается кампания по вакцинации против КВИ. С 1 апреля категория лиц, подлежащих вакцинации расширена», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Глава Минздрава добавил, что графики составляются местными исполнительными органами.

«На сегодня первым компонентом привиты 194 706 пациентов, вторым компонентом - 72 110. Показатель на тысячу населения по республике составил 10,3», - уточнил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 242, город Алматы - 585, город Шымкент - 30, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 153, Алматинская область - 278, Атырауская область - 64, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 28, Западно-Казахстанская область - 101, Карагандинская область - 90, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 39, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 31, Северо-Казахстанская область - 24, Туркестанская область - 16. Всего в стране выявлено 256 837 заболевших.