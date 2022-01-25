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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

25 Января 2022 08:37
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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 136 288 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Вторым компонентом провакцинированы 8 702 950 человек.




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