Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 136 288 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 8 702 950 человек.







