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Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
25 Января 2022 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 136 288 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинированы 8 702 950 человек.
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