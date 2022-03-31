Сколько казахстанцев получили вакцину  Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 сообщила актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, на 30 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом - 944 120 человек, II компонентом - 803 331 человек. Из них I дозой: подростки – 780 469, беременные женщины – 35 671, кормящие женщины – 125 960; II дозой: подростки – 670 093, беременные женщины – 29 545, кормящие женщины – 103 247.