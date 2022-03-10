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    09:00, 10 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев получили вакцину Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин сообщили в МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

    9 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 884 552 человека, II компонентом - 665 041 человек. Из них I дозой: подростки – 732 599, беременные женщины – 33 524, кормящие женщины – 115 441; II дозой: подростки – 556 259, беременные женщины – 24 845, кормящие женщины – 83 869.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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