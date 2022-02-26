Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинированным от коронавируса казахстанцам по состоянию на 25 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно данным Минздрава, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 379 419 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 981 582 человека.

Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.