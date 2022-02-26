Новости
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
26 Февраля 2022 08:46
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинированным от коронавируса казахстанцам по состоянию на 25 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеПневмония с признаками КВИ: 41 заболевший и два летальных исхода за сутки 1 256 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Согласно данным Минздрава, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 379 419 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 981 582 человека.
Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Павлодарская область перешла в «зеленую» зону
- Пневмония с признаками КВИ: 41 заболевший и два летальных исхода за сутки
- 1 256 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
- 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- Об эпидситуации рассказали актюбинские врачи
- В Байконуре не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн