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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

26 Февраля 2022 08:46
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Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинированным от коронавируса казахстанцам по состоянию на 25 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Согласно данным Минздрава, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 379 419 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 981 582 человека.

Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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