19 Августа 2022 08:54

Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19⠀

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 576 тыс. 249 человек, вторым компонентом – 9 млн 355 тыс. 742 человека.

Ревакцинировано – 5 млн 373 тыс. 636 человек в РК.