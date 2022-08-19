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Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19⠀
19 Августа 2022 08:54

Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19⠀

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 576 тыс. 249 человек, вторым компонентом – 9 млн 355 тыс. 742 человека.

Ревакцинировано – 5 млн 373 тыс. 636 человек в РК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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