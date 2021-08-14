Сколько казахстанцев получили прививку от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более шести миллионов казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК

«I компонентом 6 044 062 человек провакцинировано в Казахстане на 14 августа 2021 г, II компонентом - 4 688 157 человек», - говорится в сообщении Минздрава.