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Сколько казахстанцев получили прививку от COVID-19
14 Августа 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более шести миллионов казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК
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«I компонентом 6 044 062 человек провакцинировано в Казахстане на 14 августа 2021 г, II компонентом - 4 688 157 человек», - говорится в сообщении Минздрава.
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