Сколько казахстанцев получили одобрение на легализацию автомобилей
6 Февраля 2023, 12:07
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о ходе легализации казахстанцами своих автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прошла вторая неделя легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
По ее словам, около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои автомобили.
В Министерстве напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Способы подачи заявки: через портал электронного правительства еGov.kz, через приложения банков второго уровня, в ЦОНах.
Напомним, в Казахстане с 23 января текущего года стартовала легализация иностранных автомобилей.
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