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Сколько казахстанцев получили одобрение на легализацию автомобилей

6 Февраля 2023, 12:07
Сколько казахстанцев получили одобрение на легализацию автомобилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о ходе легализации казахстанцами своих автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошла вторая неделя легализации иностранных автомобилей. На сегодня уже 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, около 16 тысяч человек уже зарегистрировали свои автомобили.

В Министерстве напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Способы подачи заявки: через портал электронного правительства еGov.kz, через приложения банков второго уровня, в ЦОНах.

Напомним, в Казахстане с 23 января текущего года стартовала легализация иностранных автомобилей.


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