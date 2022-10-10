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Сколько казахстанцев получают АСП и жилищную помощь

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Октября 2022, 09:41
Сколько казахстанцев получают АСП и жилищную помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти миллион казахстанцев получает адресную социальную помощь, и 32 тысячи семей — жилищную помощь. Для этих граждан действуют специальные тарифы на газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Социальная защита населения — один из важнейших инструментов борьбы с бедностью и неравенством, а также основополагающее право человека. Это ключевой элемент национальных стратегий ведущих стран по развитию человеческого потенциала, повышению политической стабильности и инклюзивного роста, защите наиболее уязвимых людей от потрясений и стрессов на протяжении всей жизни. Соцзащита, и в особенности защита бедных и уязвимых слоев населения — важная часть Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, к которым стремятся во всем мире, в том числе и в Казахстане.

В 2021 году численность получателей адресной социальной помощи (АСП) в РК составляла 990,5 тыс. человек (против 936,2 тыс. человек годом ранее). Большинство из них проживало в Туркестанской области (237,5 тыс. человек), Шымкенте (225,8 тыс. человек) и Алматинской области (115,1 тыс. человек).

Самые заметные среднемесячные размеры АСП были зафиксированы в Астане (8,4 тыс. тг), Восточно-Казахстанской области (8,4 тыс. тенге) и Алматы (8,1 тыс. тенге).

В свою очередь, назначенную государственную жилищную помощь в РК в 2021 году получали 32,2 тыс. семей (против 37,4 тыс. семей в 2020-м). Наибольшее количество таких семей проживало в Кызылординской (4,6 тыс.), Восточно-Казахстанской (4,1 тыс.) и Жамбылской (4 тыс.) областях.

Средний размер жилищной помощи по РК в 2021 году составил уже 3,3 тыс. тенге (против 2,4 тыс. тенге годом ранее). Самые высокие показатели были зафиксированы в Мангистауской области (8,4 тыс. тенге), а также в Кызылординской и Туркестанской областях (6 тыс. тенге в каждом из регионов).

Назначение АСП в РК регулируется законом «О государственной адресной социальной помощи» и предусматривает оказание денежной помощи гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. Назначение жилищной помощи регулируется законом «О жилищных отношениях» и предусматривает оказание за счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям и гражданам жилищной помощи на содержание жилища и оплату коммунальных услуг.

Подать заявление на получение помощи можно в ЦОН и онлайн, в виде получения услуг «Назначение государственной адресной социальной помощи» и «Назначение жилищной помощи».

Для наиболее уязвимых слоев населения — малообеспеченных граждан, нуждающихся в жилищной помощи, а также получателей государственной адресной социальной помощи — в РК действуют специальные тарифы на газ, сразу на 20% ниже обычных. Скажем, розничные цены реализации товарного газа потребителям АО «КазТрансГаз Аймак» были снижены для получателей АСП и жилищной помощи на 20% по всем регионам присутствия, а это 11 областей и 3 главных мегаполиса страны.

Для примера: в Карагандинской области цена 1 куб. м газа в целом для населения составляет 36,4 тг, а для получателей АСП и жилищной помощи — всего 29,1 тенге, то есть на 7,3 тенге меньше. В свою очередь, в регионах, концентрирующих большинство получателей адресной социальной помощи, Туркестанской области и Шымкенте, 1 куб. м газа в целом для населения обходится в 29,1 тенге, а непосредственно для получателей АСП и жилищной помощи — всего в 23,2 тенге, то есть на 5,8 тенге меньше.


Фото: poarch.de



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