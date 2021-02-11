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    18:15, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев получат вакцины российского и казахстанского производства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн-брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой пояснил, какой процент населения в Казахстане получат вакцины российского и казахстанского производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 тысячи доз вакцин российского производства завезено в Казахстан, получено разовое разрешение на ввоз. Данное разрешение позволяет использовать вакцину у нас внутри страны. Та вакцина «Спутник V», которая будет произведена в Казахстане на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса, сейчас проходят процедуры регистрации, подана заявка и проводятся определенные запросы по качеству. Ориентировочно в конце февраля будет выдано временное регистрационное удостоверение на эту вакцину», - сказал министр.

    Что касается количества населения, по российской вакцине «Спутник V» для производства внутри Казахстана выделено два миллиона доз, казахстанская вакцина запускается, и ориентировочно (ее выпуск - прим. авт.) планируется довести до 10 млн доз.

    «В целом до конца года планируется привить 4 млн человек. Параллельно с этим проводим переговоры и максимально стараемся привлечь любых других производителей, расширить возможность доступа к российской вакцине», - отметил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что свыше 13 тысяч медработников Казахстана получили вакцину «Спутник V».


    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Другие государственные органы Общество QazCovid-in Минздрав РК
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