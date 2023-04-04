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Сколько казахстанцев получат соцвыплаты в этом году

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 10:28
Сколько казахстанцев получат соцвыплаты в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году социальные выплаты получат более 2 млн семей и на это будет потрачено 1,2 трлн тенге. Об этом сообщила и.о. министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января текущего года период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. За І квартал текущего года общее количество получателей составило 435 тысяч, из них порядка 93 тысяч неработавших матерей получают пособия из республиканского бюджета и более 343 тысяч работавших матерей – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования», - сказала Тамара Дуйсенова.

До конца года, по данным и.о министра, планируется, что выплаты по уходу за ребенком получат 760 тысяч матерей. На эти цели предусмотрено 334,5 млрд тенге.


Правительство РК   Соцвыплаты  
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