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Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
8 Декабря 2021 08:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 7 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.
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7 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 808 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 223 795 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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