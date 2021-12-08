Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 7 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

7 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 808 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 223 795 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



