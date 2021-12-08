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Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

8 Декабря 2021 08:18
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Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 7 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

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7 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 808 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 223 795 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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