Сколько казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 22 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 040 человек, вторым компонентом – 9 126 626 человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



