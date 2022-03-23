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    08:26, 23 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 22 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 040 человек, вторым компонентом – 9 126 626 человек.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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