Сколько казахстанцев подали заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений подали более 10,5 тысяч казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 17:00 часов по времени Нур-Султана через специальный сайт enpf-otbasy.kz зарегистрировано 10 779 заявок от граждан», - сообщили в пресс-службе.

По данным банка, открыто около 67 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что ровно в 9:00 по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим.