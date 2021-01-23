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Сколько казахстанцев подали заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений

Автор:  
Серик Сабеков
23 Января 2021, 18:03
Сколько казахстанцев подали заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений подали более 10,5 тысяч казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 17:00 часов по времени Нур-Султана через специальный сайт enpf-otbasy.kz зарегистрировано 10 779 заявок от граждан», - сообщили в пресс-службе.

По данным банка, открыто около 67 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что ровно в 9:00 по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим.


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