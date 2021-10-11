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    11:37, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев отказались от вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- О фактах отказа от вакцинации рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как и во всем мире, в Казахстане также имеются противники вакцинации. В целях создания коллективного иммунитета министерством усилена коммуникационная работа с населением о важности вакцинации против коронавирусной инфекции», - сказал Алексей Цой.

    Однако, по словам главы Минздрава, в Казахстане по-прежнему остро стоит проблема отказов от вакцинации.

    «С 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% - по личным убеждениям, 23,2% - по религиозным убеждениям, 12,8% - из-за недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от вакцинации. Нами на постоянной основе проводится разъяснительная работа с противниками вакцинации, и в текущем году поменяли свое мнение о вакцинации и привились 197 человек, - уточнил Алесей Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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