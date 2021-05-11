Сколько казахстанцев отчисляют взносы в ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о текущей ситуации в системе обязательного социального медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество состоящих на учете по хроническим заболеваниям на сегодняшний день составляет 3,8 млн. человек, из них только 742 тыс. застрахованы в системе ОСМС. Таким образом, казахстанская модель системы ОСМС является социально ориентированной и позволяет охватить население первичными и наиболее необходимыми услугами независимо от статуса застрахованности. На сегодня количество лиц, за которых были уплачены отчисления и (или) взносы составило 18 млн. человек, из них основную долю (11,2 млн. чел. (59% от всего населения) составляет льготная категория лиц, взносы за которых уплачиваются государством», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Как дополнительно проинформировали в Правительстве, самостоятельные плательщики составляют 34,6 тыс. (0,2%), наемные работники – 4,8 млн. (25,6%), плательщики ЕСП – 1,6 млн. (8,2%), индивидуальные предприниматели – 269,1 тыс. (1,4%), лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера – 104,3 тыс. (0,6%) человек.

Он напомнил, что в 2020 году в период пандемии и ограничительных мер для поддержки населения, оказавшегося без доходов, реализованы следующие меры:

– с 1 января до 1 июля 2020 всем гражданам страны предоставлено право на медпомощь в системе ОСМС, независимо от уплаты взносов или отчислений;

– с 1 апреля по 31 декабря 2020 года лица, занимающиеся частной практикой, и работники субъектов микро, малого или среднего предпринимательства по 29 наиболее пострадавшим отраслям экономики освобождены от уплаты взносов и отчислений на ОСМС;

– списана задолженность наемным работникам, не получившим доходы изза карантинных мер – при условии уплаты отчислений и (или) взносов не менее чем за 1 месяц за последние 3 месяца, предшествующих дате оказания медпомощи и наличии задолженности не более чем за 2 месяца;

– списана задолженность за месяцы, в которых плательщиком взносов получена единовременная социальная выплата в связи с потерей дохода.

– лицам, освобожденным от уплаты взносов на ОСМС, в случаях выпадения их из государственных баз данных по различным причинам присваивался статус застрахованности на основании представленных подтверждающих документов.

«Благодаря этим мерам около 740 тысяч граждан получили доступ к медицинским услугам в системе ОСМС. При этом, вышеуказанные льготы привели к снижению поступлений в систему ОСМС. Отказ от уплаты задолженности за неуплаченные периоды 2020 года приведет к нарушению принципа обязательности и справедливости, снижению финансовой устойчивости Фонда социального медицинского страхования, а также риску снижения доступности медицинской помощи лицам, осуществляющим уплату взносов и отчислений на ОСМС на постоянной основе», - отметил зампремьера.