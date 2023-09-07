Сколько казахстанцев остаются вне системы ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В течение последних трех лет отмечается рост экстренной госпитализации в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда медстрахования Ильяс Мухамеджан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году удельный вес экстренно госпитализированных составлял 49%, 2021 году – 53%, 2022 году- 55%. За полгода текущего данный показатель составил – 62%. При этом, отмечается рост госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии, что требует интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения, а наличие множественных осложнений значительно увеличивает среднюю длительность пребывания пациента и расходы стационаров в связи с оказанием экстренной помощи», - сказал Ильяс Мухамеджан в ходе экспертного круглого стола «О совершенствовании системы ОСМС» в СЦК.

По его словам, из общего количества экстренных госпитализаций текущего года в 15% случаев составили пациенты с заболеваниями, управляемыми на уровне ПМСП или 128,4 тысячи случаев на общую сумму - 37 млрд тенге (19% от суммы экстренных). Хотя у врача общего профиля есть целый арсенал средств, для управления этими заболеваниями.

«К сожалению, анализ по итогам 1 квартала показал, что отмечается рост обращений по поводу «Острое заболевание (состояние) /Обострение хронического заболевания», которое составляет от 95% до 99,3% всех видов обращений, при этом не исполняется план по динамическому наблюдению (всего до 1% от всех поводов обращений). Исходя из этого, можно сделать вывод, что в медицинских организациях, в частности поликлиническая служба, не выполняет свой основной функционал по вторичной профилактике, то есть - динамическое наблюдение диспансерных больных», - заявил Ильяс Мухамеджан.

В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что на данный момент более 3 млн человек не застрахованы и не имеют доступа к медицинской помощи, предоставляемой в рамках ОСМС.

«Недостаточная вовлеченность населения в систему ОСМС. На данный момент более 3 миллионов человек не застрахованы и не имеют доступа к медицинской помощи, предоставляемой в рамках ОСМС. Однако за последний год наблюдается положительная динамика в охвате населения страхованием, и количество участников ОСМС увеличилось на 600 тысяч человек», - уточнил Тимур Султангазиев.