Сколько казахстанцев охвачено соцмедстрахованием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об итогах первого года внедрения ОСМС в Казахстане рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый год реализации система медицинского страхования столкнулась с большим испытанием для нас всех - пандемией коронавируса. Итоги первого года реализации ОСМС показали, что система медстрахования заработала, создала финансовую «подушку безопасности» для сферы здравоохранения в этот чрезвычайный период. И, самое главное, создала условия для наращивания объемов медицинской помощи», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Было отмечено, что на сегодня участниками медицинского страхования являются 84% населения Казахстана.

Даже с учетом ограничительных мер и снижения платежеспособности бизнеса и населения число участников системы увеличилось на 1 млн человек и достигло 15,9 млн человек.

«Неохваченными остаются еще более 3 млн казахстанцев. В связи с этим необходимо продолжить системную работу по вовлечению населения в ОСМС – акиматам регионов повысить эффективность региональных штабов с привлечением НПП «Атамекен», территориальных подразделений Комитета госдоходов и медицинских организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить акиматам Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей, города Шымкент, в которых охват населения составляет менее 80%», - добавил Болат Токежанов.