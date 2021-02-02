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Сколько казахстанцев обратились в ЕНПФ за выпиской с начала года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Февраля 2021, 12:56
Сколько казахстанцев обратились в ЕНПФ за выпиской с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1,2 млн вкладчиков обратились в ЕНПФ за выпиской с начала года. Об этом сообщил председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы реализовать свое право, прежде всего, необходимо обратиться в ЕНПФ, проверить сумму накоплений и убедиться, что ее достаточно. Для этого ЕНПФ предоставил гражданам сервисы в электронном формате, чтобы граждане оперативно, удобно и доступно получали информацию, что очень важно в сложившихся эпидемиологических условиях», - сказал Жанат Курманов на брифинге в СЦК.

Приоритетными способами получения информации, по его словам, являются именно электронные.

«Также граждане могут получить выписку на электронный адрес, по каналам почтовой связи, и в офисах при личном обращении. В результате с 5 по 31 января в ЕНПФ по разным каналам запросов выписки обратились более 1,2 млн вкладчиков, им выдано более 3,7 млн выписок. Более 96% выписок получены гражданами посредством удаленных электронных услуг и 4% в отделениях ЕНПФ при личном обращении», - заключил спикер.


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