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    Сколько казахстанцев не платят алименты своим детям

    28 Марта 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК канат Мусин назвал количество казахстанцев, которые не платят алименты своим детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Порядка восьми тысяч родителей – те, кто не платит алименты – у которых двое, трое детей. То есть количество кратно увеличивается. Я не говорю, что это мало – это очень много. Причин много, они могут заключаться и в объективном отсутствии средств у должника. Причины могут заключаться в его желании уклониться от уплаты алиментов. С этой целью к разным ухищрениям прибегают: место работы не указывают, зарплату занижают или вообще скрываются от судебных исполнителей», - сказал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса после Правчаса.

    По его словам, государство всеми способами пытается решить эту проблему.

    «Судебные исполнители стимулируются по этим делам. Допустим, по каждому алиментному делу судебному исполнителю бюджет выплачивает в год 15 МРП. С другой стороны, если он месяц не производил активных исполнительных действий по делу о взыскании алиментов, он может быть лишён лицензии. Здесь своего рода и кнут и пряник существуют», - объяснил министр.

    Он подчеркнул, что тот, кто не хочет платить, всегда будет искать пути, как уклониться от платежей.

    «Судебные исполнители всячески этому препятствуют, но везде есть (ситуации) когда это возможно, а когда невозможно сделать. Тем не менее, неплательщики выявляются, трудоустраиваются. В прошлом году мы почти 2,6 тысячи человек трудоустроили, работу им нашли, чтобы у них зарплата была и они платили алименты. Через ярмарки вакансий во взаимодействии с акиматами. Неплательщики - это не только наша проблема. Они были и будут всегда, и не только здесь. Не только в Казахстане», - заключил К. Мусин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минюст Общество
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