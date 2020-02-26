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Сколько казахстанцев находятся в неблагополучных по коронавирусу странах

26 Февраля 2020 13:25
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Сколько казахстанцев находятся в неблагополучных по коронавирусу странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев находятся в неблагополучных по коронавирусу странах, рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас нам предоставлены данные о том, сколько казахстанцев находятся в странах, где идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, согласно информации Министерства иностранных дел, в Южной Корее находятся 34 тысячи наших граждан, в Японии - 180, в Иране - 170», - сказал главный санитарный врач, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

Ранее сообщалось, граждане, которые прибывают из стран первой категории по коронавирусу, будут помещены на домашний карантин.

В перечень стран, которые вошли в первую категорию, входят Южная Корея, Япония, Италия, Иран, Гонконг, Макао, Тайвань и КНР.


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Ключевые слова: МИД РК, Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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