Сколько казахстанцев могут потерять работу в случае строгих карантинных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков рассказал, сколько казахстанцев могут потерять работу в случае введения строгих карантинных мер по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее глава центра отметил , что по итогам 2020 года 9,2 млн человек в Казахстане входят в число активного населения, из них занятые в экономике - 8,7 млн человек.

«Такую оценку наш центр проводил. В первую очередь брали уровень квалификации, необходимость контактирования, в каких секторах это могло бы происходить. Это, конечно, в случае введения определенных ограничительных карантинных мер, запрещения деятельности в период (определенного - прим. авт.) времени. На сегодня мы оцениваем, что из 8,7 млн человек, во-первых, на местах 4,1 млн останутся. То есть это сектора и виды работ, без которых невозможно функционирование: работники ЖКХ, врачи, медработники, производственные предприятия, сельское хозяйство», - сказал в ходе брифинга в СЦК Даулет Аргандыков.

При этом, по его данным, могут быть переведены на дистанционный режим работы порядка 2,5 миллионов граждан. В первую очередь, это работники сферы образования, госслужащие, офисные работники.

«В так называемой зоне риска мы рассматриваем, что есть вероятность по 2 млн человек, но опять-таки всё будет зависеть от конкретных случаев. Это в первую очередь работники сферы услуг, торговли, транспорта и так далее. Если совсем уже ситуация связана с высвобождением и потерей работы, то это на уровне 165 тысяч, по нашим расчетам. Мы брали классификацию по профессиям, по трудовым навыкам. На уровне 165 тысяч работников могут потерять работу, по нашей оценке, в случае введения полных ограничительных мер», – отмечает президент ЦРТР.

Напомним, что число безработного населения в Казахстане составляет 449 тысяч человек. При этом основную часть безработных составляют женщины.