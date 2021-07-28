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Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
28 Июля 2021 10:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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«На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 89 058 человек (86 911 КВИ+ и 2 147 КВИ-), из них в стационарах находится – 24 748 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 310 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 500 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 319 пациентов, на аппарате ИВЛ – 160 пациентов»,- сообщает Минздрав РК.
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