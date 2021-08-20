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Сколько казахстанцев имеет медотвод от вакцинации

20 Августа 2021 17:50
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Сколько казахстанцев имеет медотвод от вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев имеет медотвод от вакцинации и почему разнятся данные в регионах по медицинскому отводу? На эти вопросы ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день медотвод имеют 15730 человек. Данные по регионам у нас будут отличаться, потому что сегодня в нашей информационной системе в модуле вакцинации учитываются медицинские противопоказания тех лиц, которые пришли на вакцинацию. То есть, человек пришел вакцинироваться, в ходе осмотра ему дан медотвод на вакцинацию. Это могут быть постоянные противопоказания и временные противопоказания», - объяснила Айжан Есмагамбетова на онлайн брифинге в СЦК.

По ее словам, данные по медотводу в регионах могут разниться, потому что группа противопоказаний достаточно большая.

«Это беременные, дети. В среднем где-то 400 тысяч родов в год – значит 400 тысяч женщин в год. Это дети до 18 лет. Это тоже большая категория - 5,5-6 млн детей. Есть лица с хроническими заболеваниями в стадии обострения. Это тоже противопоказания. Эта цифра постоянно меняющаяся, поэтому данные отличаются», - добавила она.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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