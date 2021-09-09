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Сколько казахстанцев ежедневно посещают ЦОНы, рассказал Адиль Кожихов

Автор:  
Акбота Кузекбай
9 Сентября 2021, 13:03
Сколько казахстанцев ежедневно посещают ЦОНы, рассказал Адиль Кожихов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поток граждан в Центры обслуживания населения не уменьшается и будет всегда. Об этом заявил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что ежедневное количество людей, которые приходят во фронт-офисы «Правительства для граждан», составляет около плюс-минус 70 тысяч человек по всей стране. Одна из наших задач - чтобы люди получили услуги онлайн, дистанционно», - сказал Адиль Кожихов во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы AntikorLive.

Также спикер пояснил, в связи с чем по стране было отменено обязательно бронирование в ЦОНах.

«В какое-то время согласно постановлению санитарного врача мы были обязаны принимать граждан только по предварительной брони. Но это сильно ограничивало количество людей, которые могли бы получить услугу. Процесс бронирования должен быть регламентированным. Мы примерно подсчитали в среднем - сколько времени занимает оказание одной услуги и поделили рабочее время всех сотрудников. Но в жизни один сотрудник быстрее работает, другой - медленнее. Какие-то услуги требуют меньшего времени, какие-то больше», - рассказал А. Кожихов.

«Объективно количество людей, которые могли бы получить услуги через фронт-офисы «Правительства для граждан», уменьшилось. Именно поэтому мы вышли с инициативой отменить бронь при посещении фронт-офисов «Правительства для граждан», - пояснил Адиль Кожихов.

Глава Правительства для граждан в то же время подчеркнул, что люди все равно будут приходить в ЦОНы.

«Мы все видели, какие очереди образовались перед ЦОНами в первые дни после того, как мы эту бронь отменили. Это люди, которые не дополучили услуги за все это время. Сейчас количество людей гораздо меньше, тем не менее, мы видим, что поток граждан во фронт-офисы «Правительства для граждан» не уменьшается. Это будет всегда, потому что людям всегда будут нужны госуслуги. Да, мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально обеспечить санитарную безопасность», - добавил спикер.

«Даже если есть какие-то столпотворения граждан в наших фронт-офисах, то люди имеют безопасный статус в «Ashyq». Каждый сотрудник призывает наших посетителей обрабатывать руки санитайзером», - сказал председатель правления госкорпорации.


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