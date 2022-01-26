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Сколько казахстанцев будут получать АСП в 2022 году

26 Января 2022 11:36
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Сколько казахстанцев будут получать АСП в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около миллиона человек будут получать адресную социальную помощь в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 1 января 2022 года адресная социальная помощь назначена 990,5 тысячи человек из 198,4 тысячи семей. На эти цели из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом. На 1 января 2022 года 259,4 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии», – говорится в сообщении.

Также Минтруда напоминает, что получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, в I, II кварталах 2021 года, I квартале 2022 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер. Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).

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#Минтруда РК   #Экономика   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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