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    12:56, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько казахстанцев болеет онкологическими заболеваниями

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 210 тысяч казахстанцев состоят на учете по онкологическим заболеваниям. Об этом сообщили в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 1 июля текущего года в стране на динамическом контроле с диагнозом рак находятся 210 198 онкологических больных», - говорится в ответе руководителя департамента Азамата Дюсенова на запрос корреспондента Казинформа.

    В ведомстве также сообщили, что в структуре онкологической заболеваемости на первом месте находится рак молочной железы.

    «Его доля в 2021 году составила 15,4 процента от общего числа заболевших, в 2022 году – 14,7 процента. Затем следует рак легких – 11,1% в 2021 году и 11,2% в 2022 году. На третьем месте - колоректальный рак – 10,1% в 2021 году, 10,4% в 2022 году, рак желудка – 7,9% в 2021 году и 8,3% в 2022 году. Доля заболевших раком шейки матки в 2021 году – 5,54%, в 2022 году - 5,51%», - уточнил Азамат Дюсенов.

    В Казахстане больные онкологией получают лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Как сообщил Азамат Дюсенов, ежегодно на это выделяется порядка 36 млрд тенге.

    Кроме того, в целях улучшения состояния лечения больных разработан проект Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы.

    Как стало известно, в ближайшие 4 года планируется развитие следующих направлений:

    - совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам оказания онкологической помощи населению;

    - совершенствование инфраструктуры;

    - повышение качества оказания онкологической помощи населению страны;

    - развитие кадрового потенциала;

    - цифровизация онкологической помощи;

    - развитие онкологической науки.

    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение
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