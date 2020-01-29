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Сколько Казахстан может заработать на продаже артемий

29 Января 2020 17:40
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Сколько Казахстан может заработать на продаже артемий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Казахстанской ассоциации по исследованию, добыче и переработке цист артемий Чингис Сосорбармаев рассказал о рентабельности данного вида производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Насколько выгодна продажа цист артемий для экономики Казахстана. (…) Ежегодно Казахстан добывает 1,5 тысячи тонн артемий. На текущий момент Казахстан экспортирует только в Китай сырье в среднем по 2 доллара за 1 кг, Россия в среднем за 12 долларов. Условно получается, что Казахстан получает сумму в размере 3 млн долларов США. Если допустить, что в Казахстане будет налажена переработка сырья для готовой продукции и со стороны государства будут созданы условия для экспорта, получаем следующие цифры: стоимость готового сырья составляет от 50 до 250 долларов США», - сказал Чингиз Сосорбармаев на встрече в Сенате по вопросам развития рыбного хозяйства.

Он привел в пример подсчеты при стоимости продукции в 50 долларов, согласно которым Казахстан может получить 75 млн долларов в год, а не 3 млн долларов, как это происходит сейчас.

«Данную предполагаемую сумму считаем значительной для экономики страны. Условно государство получит налоговых поступлений в виде КПН 20%, при продаже товара на 75 млн долларов, получится 15 млн долларов. Это при продаже готовой продукции, вместо 600 тысяч долларов при продаже сырья», - отметил спикер.

«1,5 тысячи тонн – это не максимальный предел. Ведь существует множество возможностей искусственно выращивать артемию либо повысить ее численность в условиях дикой природы. На данный момент мировым лидером по производству и продаже цист артемий является Бельгия. Это страна, на территории которой фактически нет артемий. Но бельгийская компания NV является лидером на мировом рынке. Банка весом в 500 грамм от этой компании стоит 150 евро», - добавил Ч. Сосорбармаев.

Рачки артемии (артемия салина) - планктонные организмы, обитающие на морских мелководьях и в соленых озерах. Распространены на севере Казахстана. Богаты белком, пользуются большим спросом в качестве корма для рыб, являются ценным сырьем в косметологии, производстве биодобавок.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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