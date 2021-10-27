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    16:49, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько казахскоязычных СМИ работает за рубежом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в зарубежных странах работают 88 казахскоязычных СМИ. Об этом рассказал вице-президент некоммерческого акционерного общества «Фонд соотечественников» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Всемирном курултае казахов Первый Президент РК - Елбасы всегда поднимает проблему кандасов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил ряд задач по возвращению кандасов на родину. В этой связи у нашего фонда тоже есть ряд задач и целей. Мы проводим работу совместно с Министерством иностранных дел РК и Министерством информации и общественного развития РК. Говорят, что в период распада Советского Союза за пределами Казахстана проживали свыше 5 млн кандасов. На сегодняшний день, согласно некоторым экспертным сведениям, наши братья и сестры проживают в свыше 40 странах. Также на сегодня работают 88 казахскоязычных СМИ по всему миру», - сказал Магауия Сарбасов.

    По его словам, со всеми налажена связь.

    «В особенности тесно сотрудничаем с «Нурлы жол», «Уш кудык», казахской редакцией областной телерадиокомпании «Наваи», Национальным информационным агентством Узбекистана, а в Монголии сотрудничаем с «Дербес ТВ», «Жаңа дәуір», порталом «KazNews» и другими СМИ. В Турции особо хочется отметить журнал «Казах ели». Сегодня в зале присутствует представитель этого журнала Динара Кожабаева», - проинформировал М. Сарбасов.

    Напомним, при некоммерческом акционерном обществе «Фонд соотечественников» создана Ассоциация казахскоязычных СМИ за рубежом. Ее возглавил известный казахстанский журналист, депутат Сената Парламента РК, заслуженный деятель Нурторе Жусип.

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