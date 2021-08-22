Сколько казахов проживает в Узбекистане
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Государственный комитет по статистике Узбекистана впервые с 1989 года опубликовал данные об этническом составе постоянного населения республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства на 1 января 2021 года численность постоянного населения Узбекистана составляла 34,6 миллиона человек.
Крупнейшими этническими группами в республике являются узбеки, таджики, казахи, каракалпаки и русские:
узбеки - 29,2 миллиона человек;
таджики - 1,7 миллиона человек;
казахи - 821,2 тысячи человек;
каракалпаки - 752,7 тысячи человек;
русские - 720,3 тысячи человек;
кыргызы - 291,6 тысячи человек;
туркмены - 206,2 тысячи человек;
татары - 187,3 тысячи человек;
корейцы - 174,2 тысячи человек;
украинцы - 67,9 тысячи человек;
азербайджанцы - 41,2 тысячи человек;
белорусы - 18,5 тысячи человек;
другие национальности - 426,4 тысячи человек.
Согласно последней переписи в 1989 года численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. В феврале 2018 года Президент Узбекистана подписал указ о проведения переписи населения страны в 2022 году. В ноябре 2020 года правительство приняло решение перенести срок проведения переписи на 2023 год в связи с пандемией коронавируса.
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