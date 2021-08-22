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Сколько казахов проживает в Узбекистане

22 Августа 2021 22:50
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Сколько казахов проживает в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Государственный комитет по статистике Узбекистана впервые с 1989 года опубликовал данные об этническом составе постоянного населения республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ведомства на 1 января 2021 года численность постоянного населения Узбекистана составляла 34,6 миллиона человек.

Крупнейшими этническими группами в республике являются узбеки, таджики, казахи, каракалпаки и русские:

узбеки - 29,2 миллиона человек;

таджики - 1,7 миллиона человек;

казахи - 821,2 тысячи человек;

каракалпаки - 752,7 тысячи человек;

русские - 720,3 тысячи человек;

кыргызы - 291,6 тысячи человек;

туркмены - 206,2 тысячи человек;

татары - 187,3 тысячи человек;

корейцы - 174,2 тысячи человек;

украинцы - 67,9 тысячи человек;

азербайджанцы - 41,2 тысячи человек;

белорусы - 18,5 тысячи человек;

другие национальности - 426,4 тысячи человек.

Согласно последней переписи в 1989 года численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. В феврале 2018 года Президент Узбекистана подписал указ о проведения переписи населения страны в 2022 году. В ноябре 2020 года правительство приняло решение перенести срок проведения переписи на 2023 год в связи с пандемией коронавируса.

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#Демография   #Статистика   #Узбекистан   #Общество   #Перепись населения  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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