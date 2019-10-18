Сколько кандидатов в судьи смогли сдать квалификационный экзамен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, судья Верховного суда РК Нуржан Джолдасбеков рассказал о новом формате квалификационного экзамена на должность судьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения объективности и уровня доверия обновлен состав самой квалификационной комиссии, в которую наряду с судьями и представителями академического и юридического сообществ вошли иностранные эксперты, а также специалисты в области HR-менеджмента. При этом председателем квалификационной комиссии впервые избран представитель негосударственного юридического сектора», - сказал Нуржан Джолдасбеков на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

Он пояснил, что в рамках квалификационного экзамена предусмотрена возможность обжалования результатов компьютерного тестирования, написания эссе, решения кейсовых задач и собеседования.

«В результате внедрения новых подходов квалификационный экзамен стал сегодня максимально жестким фильтром отбора, который невозможно пройти при недостаточном уровне квалификации. Так, существенно уменьшилось число лиц, успешно сдающих квалификационный экзамен на должность судьи. Если в 2017-2018 годах квалификационный экзамен по старому формату сдали 93 из 314 (или около 30%), то с сентября 2018 года по октябрь 2019 года по обновленному порядку – 13 из 303 (или чуть более 4%)», - отметил спикер.

Н. Джолдасбеков также сообщил, что в связи с таким ужесточением экзамена, в целях расширения общего числа претендентов на должность судьи законодательно был сокращен с 1 года до 6 месяцев срок, по истечении которого лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может его пересдать.