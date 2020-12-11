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Сколько кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто политическими партиями

Автор:  
Серик Сабеков
11 Декабря 2020, 16:30
Сколько кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто политическими партиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько кандидатов в депутаты маслихатов выдвинуто политическими партиями, сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании ЦИК, он отметил, что Центральной избирательной комиссией к участию в очередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года, были допущены 6 политических партий, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве юстиции.

В избирательные комиссии были представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан от 5 политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», Политическая партия «ADAL»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Народная партия Казахстана.

«Всего представлены 840 партийных списков. При этом партией «Nur Otan» и Политической партией «АDAL» представлены списки по избирательным округам во все 216 маслихатов регионов. ДПК «Ак жол» представлены 175 списков. НДПП «Ауыл» - 159 списков. Народная партия Казахстана представила 74 списка», - уточнил Ерлан Дауылбаев.

Было отмечено, что по 17 округам в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы представлены 75 списков (1 392 кандидата).

По 36 округам в маслихаты городов областного значения представлены 134 списка (1415 кандидатов). По 163 округам маслихатов районов представлен 631 список (5 527 кандидатов). В партийные списки включены 8 334 кандидата.

Регистрация партийных списков завершена в 18 часов 10 декабря 2020 года.


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