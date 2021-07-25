+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько кандидатов претендуют на должности акимов в Атырауской области

25 Июля 2021 00:59
Поделиться:
Сколько кандидатов претендуют на должности акимов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на должности сельских акимов, выборы которых пройдут 25 июля, претендуют 52 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выборы акимов положительно повлияют на модернизацию госуправления - Расул Жумалы
После выборов граждане смогут требовать с акимов не просто как жители, а как избиратели – Толеутай Рахимбеков 2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области

«В Атырауской области выборы сельских акимов пройдут по 18 округам. В бюллетени внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В трех округах по 2 кандидата, в одном четыре, в 14 округах – по 3 кандидата. В списки избирателей внесены 44 305 человек. Выборы пройдут в 41 населенном пункте. Решены также вопросы по организации голосования в 12 населенных пунктах, где избирательные участки не образованы. Самый отдаленный избирательный участок находится в 180 километрах от райцентра Курмангазы», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Выборы акимов положительно повлияют на модернизацию госуправления - Расул Жумалы
После выборов граждане смогут требовать с акимов не просто как жители, а как избиратели – Толеутай Рахимбеков
2297 кандидатов зарегистрировано на должности акимов
Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман
3 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки
Читайте также
Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области
Когда  подведут итоги выборов акимов в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив