Сколько кандидатов претендуют на должности акимов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на должности сельских акимов, выборы которых пройдут 25 июля, претендуют 52 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области выборы сельских акимов пройдут по 18 округам. В бюллетени внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В трех округах по 2 кандидата, в одном четыре, в 14 округах – по 3 кандидата. В списки избирателей внесены 44 305 человек. Выборы пройдут в 41 населенном пункте. Решены также вопросы по организации голосования в 12 населенных пунктах, где избирательные участки не образованы. Самый отдаленный избирательный участок находится в 180 километрах от райцентра Курмангазы», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.