Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О готовности избирательных участков к выборам акимов в Акмолинской области, рассказал секретарь региональной избирательной комиссии Николай Политкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На завтрашних выборах будут задействованы 218 участковых избирательных комиссий. Все участки готовы. Вчера все комиссии получили избирательные билютени, проведено совещание о порядке работы избирательных комиссий», - сказал Николай Политкин в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По его словам, на утро сегодняшнего дня было зарегистрировано 10 348 избирателей. Однако, к вечеру эта цифра может измениться.

«Было зарегистрировано 303 кандидатов, но по различным причинам сняты 13 кандидатов, в предвыборной гонке принимают участие 290 кандидатов», - сообщил Николай Политкин.

Всего по области изберется 95 акимов, из них два акима городов районного значения, это города Ерейментау и Державинск, остальные - поселки и сельские округа.

«Такие выборы проводятся впервые. Это для наших граждан реальная возможность повлиять на ситуацию. Реально посмотреть и выбрать достойного, который способен решать вопросы. В основном у нас на одном участке по три кандидата», - добавил Николай Политкин.



