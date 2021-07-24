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Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области

24 Июля 2021 14:39
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Сколько кандидатов претендует на места акимов в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О готовности избирательных участков к выборам акимов в Акмолинской области, рассказал секретарь региональной избирательной комиссии Николай Политкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На завтрашних выборах будут задействованы 218 участковых избирательных комиссий. Все участки готовы. Вчера все комиссии получили избирательные билютени, проведено совещание о порядке работы избирательных комиссий», - сказал Николай Политкин в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По его словам, на утро сегодняшнего дня было зарегистрировано 10 348 избирателей. Однако, к вечеру эта цифра может измениться.

«Было зарегистрировано 303 кандидатов, но по различным причинам сняты 13 кандидатов, в предвыборной гонке принимают участие 290 кандидатов», - сообщил Николай Политкин.

Всего по области изберется 95 акимов, из них два акима городов районного значения, это города Ерейментау и Державинск, остальные - поселки и сельские округа.

«Такие выборы проводятся впервые. Это для наших граждан реальная возможность повлиять на ситуацию. Реально посмотреть и выбрать достойного, который способен решать вопросы. В основном у нас на одном участке по три кандидата», - добавил Николай Политкин.



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#Акмолинская область   #Общество   #Послание Президента РК-2020   #Выборы акимов  
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Автор:

Серик Сабеков

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