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    15:08, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько кандасов оформили гражданство РК в упрощенном порядке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 225 кандасов оформили гражданство РК в упрощенном регистрационном порядке. Об этом на брифинге сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в 2 раза с шести до трех месяцев сокращен срок приёма кандасов в гражданство. Порядка 225 кандасов оформили гражданство в упрощенном регистрационном порядке», - сказал Арман Баймухамет.

    В результате проведенной работы, по его словам, по выявлению лиц с неурегулированным правовым статусом 45 лиц признаны гражданами РК и получили документы.

    Ранее сообщалось, сколько паспортов и удостоверений личности оформлено в столице в этом году.

    «Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За девять месяцев текущего года оформлено и выдано 143 тысячи паспортов и удостоверения личности», - сказал Арман Баймухамет.

    Теги:
    МВД РК Соотечественники Общество Правоохранительные органы
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