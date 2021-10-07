Сколько кандасов оформили гражданство РК в упрощенном порядке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 225 кандасов оформили гражданство РК в упрощенном регистрационном порядке. Об этом на брифинге сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в 2 раза с шести до трех месяцев сокращен срок приёма кандасов в гражданство. Порядка 225 кандасов оформили гражданство в упрощенном регистрационном порядке», - сказал Арман Баймухамет.

В результате проведенной работы, по его словам, по выявлению лиц с неурегулированным правовым статусом 45 лиц признаны гражданами РК и получили документы.

Ранее сообщалось, сколько паспортов и удостоверений личности оформлено в столице в этом году.

«Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За девять месяцев текущего года оформлено и выдано 143 тысячи паспортов и удостоверения личности», - сказал Арман Баймухамет.