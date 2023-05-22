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Сколько камер видеонаблюдения установлено в казахстанских колониях

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Мая 2023, 11:42
Сколько камер видеонаблюдения установлено в казахстанских колониях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 22 тысяч камер видеокамер наблюдения установлены в казахстанских колониях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о том, как оснащаются камерами видеонаблюдения учреждения уголовно-исполнительной системы. По ее информации, в колониях установлены более 22 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в них «слепых зон».

«В комитете УИС создан ситуационный центр, в который транслируются видеокадры из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений. В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания», - сказала Шугыла Турлыбек.

За прошлый год зафиксировано 2 779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов, пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега. Всего за год количество жалоб, содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников, сократилось в 4 раза.

Вместе с тем, как отметила Шугыла Турлыбек, несмотря на то, что внедрение сплошного видеонаблюдения в учреждениях направлено на улучшение правового положения контингента и предотвращение противоправных действий, осужденные вывели из строя 293 камеры. В отношении таких нарушителей режима содержания наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причиненного ущерба, начато 49 досудебных расследований.


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