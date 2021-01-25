РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько камер видеонаблюдения установлено в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сколько снизилось количество преступлений благодаря установке камер видеонаблюдения, рассказал на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут расширяться системы видеонаблюдения в городах и населенных пунктах. Необходимо отметить, что сегодня по стране уже установлено 6,5 тысяч камер видеонаблюдения центров оперативного управления, 63 тысячи камер во дворах домов», - уточнил Нурдильда Ораз.

    В результате, по его словам, количество правонарушений в общественных местах снизилось за прошлый год с 89 до 43 тысяч, в том числе на улицах более чем в два раза.




    Теги:
    МВД РК 2020-Итоги года Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!