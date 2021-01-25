Сколько камер видеонаблюдения установлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сколько снизилось количество преступлений благодаря установке камер видеонаблюдения, рассказал на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут расширяться системы видеонаблюдения в городах и населенных пунктах. Необходимо отметить, что сегодня по стране уже установлено 6,5 тысяч камер видеонаблюдения центров оперативного управления, 63 тысячи камер во дворах домов», - уточнил Нурдильда Ораз.

В результате, по его словам, количество правонарушений в общественных местах снизилось за прошлый год с 89 до 43 тысяч, в том числе на улицах более чем в два раза.







