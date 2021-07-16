Сколько камер видеонаблюдения установлено в Актобе

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - 12 тысяч правонарушений с помощью камер выявлено в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ежеминутно в Центр оперативного управления УП города Актобе поступают звонки с различными сообщениями о происшествиях или преступлениях. Только за шесть месяцев на пульт 102 поступило более 135 тысячи звонков.

В среднем ежедневно по каналам 102 поступает около 700 сообщений, из них требующих реагирования нарядов комплексной полиции – около 200.

Благодаря камерам наблюдения раскрываемость преступлений увеличилась. Ведь с помощью видеокамер можно распознать лицо человека или номер машины.

На сегодняшний день на улицах областного центра установлено 208 видеокамер, из них 88 – на перекрестках; 21 – в общественных местах; 27 – возле административных зданий государственных и правоохранительных органов; 3- на железнодорожном вокзале, автовокзале и аэропорту; 16 – в учебные заведения; 3- в оружейных магазинах; 1 – в учреждение здравоохранения; 7 – в культовых заведениях; 42- во дворах дома.

Следует отметить, что за полгода выявлено более 12 тысяч административных правонарушений. Каждый оператор видеонаблюдения отслеживает по территории ситуацию в городе с помощью камер, установленных на автомагистралях и в общественных местах. Каждая из них имеет практически круговой обзор и может передавать изображение любого участка в увеличенном виде.

«С помощью видеокамер можно на весь экран вывести лицо человека или номер машины, совершившей правонарушение. Мы можем по камере выявить непристегнутый ремень безопасности в движущейся автомашине или что водитель разговаривает по сотовому телефону, как правило, такой факт передается ближайшему автопатрулю, патрульные полицейские, в свою очередь, принимают меры к задержанию нарушителя. Записи видеокамер хранятся в базе на протяжении месяца, то есть любой факт преступления или правонарушения можно проверить с помощью камер», – говорит заместитель начальника ЦОУ УП города Актобе Жангелди Муканов.