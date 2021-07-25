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Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов

25 Июля 2021 23:41
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Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой процент составила явка избирателей на выборах сельских акимов, рассказали в территориальных избирательных комиссях, передает МИА «Казинформ».

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По данным на 20:00, число избирателей, получивших избирательный бюллетень составило:

- в Акмолинской области -75,5 %;

- в Актюбинской области – 79 %;

- в Алматинской области – 66,5%;

- в Атырауской области - 74,4%;

- в Восточно-Казахстанской области - 90,9%;

- в Жамбылской области - 90,7%;

- в Западно-Казахстанской области - 81,4%;

- в Карагандинской области - 75,8%;

- в Костанайской области - 84,4%;

- в Кызылординской области - 83,6%;

- в Мангистауской области - 82,4%;

- в Павлодарской области - 76,9%;

- в Северо-Казахстанской области - 87,1%;

- в Туркестанской области - 77,1%.

Напомним, в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

Ранее были представлены сведения о ходе выборов сельских акимов по регионам по состоянию на 18:00.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование проходило в 14 областях на 1847 избирательных участках.


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#Выборы акимов  
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