Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой процент составила явка избирателей на выборах сельских акимов, рассказали в территориальных избирательных комиссях, передает МИА «Казинформ».
По данным на 20:00, число избирателей, получивших избирательный бюллетень составило:
- в Акмолинской области -75,5 %;
- в Актюбинской области – 79 %;
- в Алматинской области – 66,5%;
- в Атырауской области - 74,4%;
- в Восточно-Казахстанской области - 90,9%;
- в Жамбылской области - 90,7%;
- в Западно-Казахстанской области - 81,4%;
- в Карагандинской области - 75,8%;
- в Костанайской области - 84,4%;
- в Кызылординской области - 83,6%;
- в Мангистауской области - 82,4%;
- в Павлодарской области - 76,9%;
- в Северо-Казахстанской области - 87,1%;
- в Туркестанской области - 77,1%.
Напомним, в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.
Ранее были представлены сведения о ходе выборов сельских акимов по регионам по состоянию на 18:00.
Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование проходило в 14 областях на 1847 избирательных участках.
- Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
- Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов
- Избирательные бюллетени на выборах акимов получили 87,08 % жителей СКО
- Более 60 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в выборах акимов – предварительные результаты
- Бюллетени получили 73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области
- Избирательные участки завершили свою работу в большинстве регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана